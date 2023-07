Musée des mécanismes d’horloges Maison du Tourisme Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire Catégories d’Évènement: Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Musée des mécanismes d'horloges 16 et 17 septembre Maison du Tourisme La maison du Tourisme abrite une rare collection de mécanismes d'horloges d'édifices du XVI.ème au XX.ème. Une dizaine est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Cette collection a été rassemblée sur plusieurs dizaines d'années par un horloger du village, Emile Birgand. Elles ont été maintenues en état de marche et sont présentées au public, avec leur histoire et leurs particularités. Maison du Tourisme Rue Michel 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire

