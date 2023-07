Visite de l’église Notre Dame d’Ingrandes Maison du Tourisme Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire Catégories d’Évènement: Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Maine-et-Loire Visite de l’église Notre Dame d’Ingrandes Maison du Tourisme Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, 15 septembre 2023, Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire. Visite de l’église Notre Dame d’Ingrandes 15 – 17 septembre Maison du Tourisme L’église du XVIII a été détruite à la fin de la seconde guerre mondiale, lors de bombardements visant le pont. La nouvelle église a été reconstruite entre 1954 et 1956 par l’architecte Le Sénéchal. Les remarquables vitraux sont de l’atelier Gabriel Loire de Chartres. Elle a été labellisée « patrimoine du XX.ème siècle ». Maison du Tourisme Rue Michel 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 39 29 06 http://www.tourisme-culture-patrimoine.fr Collection de mécanismes d’horloges anciennes parking, accès gare Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 TCP Détails Catégories d’Évènement: Ingrandes-Le Fresne sur Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Maison du Tourisme Adresse Rue Michel 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire Ville Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Maison du Tourisme Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Maison du Tourisme Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ingrandes-le-fresne-sur-loire/