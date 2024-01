Portes Ouvertes des Châteaux du Médoc Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie 33250 PAUILLAC Dauprat, samedi 6 avril 2024.

Portes Ouvertes des Châteaux du Médoc Venez découvrir le vignoble du Médoc avec au programme, de nombreuses animations pour tous ! 6 et 7 avril Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie 33250 PAUILLAC Entrée libre.

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Qu’ils soient Grands Crus Classés, Crus Bourgeois, Crus Artisans, Caves Coopératives ou autres Crus, les viticulteurs du Médoc, passionnés et passionnants vous invitent à découvrir leurs vignes, leurs chais, leurs cuviers, leurs châteaux… et leurs vins.

Les Portes Ouvertes des Châteaux du Médoc

Un moment convivial de partage vous attend lors d’un week-end où les châteaux du Médoc ouvrent leurs portes, qu’ils soient Grands Crus Classés, Crus Bourgeois, Crus Artisans, Caves Coopératives ou autres ! Les vignerons du Médoc vous convient à explorer leurs vignobles, leurs chais, leurs cuves, et surtout, à déguster leurs vins. Vous serez enchantés par les visites et les dégustations commentées par les propriétaires ! Certains châteaux proposent des visites thématiques, des animations, de la restauration, des jeux en extérieur, de la musique, voire même des expositions…

Programme complet sur le site de l’événement

Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie 33250 PAUILLAC

