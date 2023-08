Exposition Kay One Maison du tourisme et du patrimoine Montfort-l’Amaury Catégories d’Évènement: Montfort-l'Amaury

Yvelines Exposition Kay One Maison du tourisme et du patrimoine Montfort-l’Amaury, 16 septembre 2023, Montfort-l'Amaury. Exposition Kay One 16 et 17 septembre Maison du tourisme et du patrimoine Entrée libre Exposition de panneaux de street art et des oeuvres de l’artiste Kay One Maison du tourisme et du patrimoine 3 rue Amaury 78490 Monfort-l’Amaury Montfort-l’Amaury 78490 Yvelines Île-de-France 01 34 86 87 96 http://www.ville-montfort-l-amaury.fr Au cœur de la belle campagne yvelinoise, Montfort-l’Amaury, petite cité médiévale située en lisière de forêt, vous accueille. Au fil de ses ruelles pavées, partez à la découverte d’un riche patrimoine culturel qui a su séduire la reine Anne de Bretagne, Victor Hugo, Maurice Ravel et bien d’autres… Laissez-vous charmer par ce joli village baigné d’histoire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

