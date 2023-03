 Visite des ateliers d’artisans d’art. Maison du Tourisme et du Patrimoine, 29 mars 2023, Montfort-l'Amaury.

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art deux visites des ateliers sont possibles.

Visite guidée :

Une visite guidée des artisans d’art de la ville le samedi 1 avril 2023 à 15h00. Durant cette visite, les artisans présenteront leur métier, leurs techniques et les matières qu’ils utilisent. Rendez-vous devant la Maison du Tourisme et du Patrimoine. Inscription obligatoire.

Visite en autonomie :

Visite libre en autonomie des ateliers, accompagnée d’un livret à retirer à la Maison du Tourisme et du Patrimoine, le samedi 1 avril et le dimanche 2 avril 2023.

Atelier enfants Jema :

Un atelier d’artisan d’art autour du chocolat et de la fabrication de brigadeiros (confiseries au chocolat). Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans le mercredi 29 mars 2023 de 14h30 à 16h00. Les enfants pourront découvrir, en présence d’un artisan chocolatier, le processus de fabrication du chocolat de la fève à la tablette » Bean to bar ». Ils fabriqueront également de délicieuses confiseries chocolatées nommées brigadeiros. Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme et du Patrimoine. Huit enfants maximum acceptés. Atelier gratuit.

Causerie autour des perles et des bijoux sur fil par Corinne Laureau, boutique D’or, d’azur et de nacre :

Dimanche 2 avril à 15h sur réservation au 01 34 86 87 96 ou à tourisme@montfortlamaury.fr

Maison du Tourisme et du Patrimoine 3 rue Amaury, 78490 Montfort-L'Amaury Montfort-l'Amaury 78490 Yvelines Île-de-France tourisme@montfortlamaury.fr 01 34 86 87 96

