Découvrez Beaucaire avec Luna et Marie-Paul : une visite clownesque à travers l’inconnu ! Maison du tourisme et du patrimoine Beaucaire, 17 septembre 2023, Beaucaire.

Découvrez Beaucaire avec Luna et Marie-Paul : une visite clownesque à travers l’inconnu ! Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h30 Maison du tourisme et du patrimoine Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous à l’accueil de la maison du tourisme et du patrimoine.

Luna et Marie-Paul, deux clownes, également « guides émérites aux mérites homériques », vont vous faire découvrir Beaucaire comme vous ne l’avez jamais imaginé…

Suivez nos deux éminentes spécialistes au gré de leurs commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes.

Elles sont là. Elles vous attendent.

Elles sont prêtes à vous apprendre tout ce qu’elles ignorent…

Par la compagnie Née au vent (Claire Néel et Marianne Le Gall).

Maison du tourisme et du patrimoine 8 rue Victor Hugo, 30300 Beaucaire Beaucaire 30300 Gard Occitanie 04 66 59 26 57 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 59 26 57 »}] Construite au XVe siècle, la demeure est l’exemple le plus complet de l’architecture civile médiévale de Beaucaire. La maison abrite le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la Terre d’Argence. La maison du tourisme est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap moteur (ascenseur, sanitaires adaptés…) et visuel (tablettes en braille, maquettes tactiles…). En ce qui concerne le handicap intellectuel et psychique, notre personnel est formé à l’accueil de ce type de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©L.lwasiuta