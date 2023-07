Jeu de piste « Mystères à Beaucaire – Une étrange disparition » Maison du tourisme et du patrimoine Beaucaire, 16 septembre 2023, Beaucaire.

Jeu de piste « Mystères à Beaucaire – Une étrange disparition » 16 et 17 septembre Maison du tourisme et du patrimoine 9,50 € (ce prix comprend un pochon contenant tous les indices pour mener votre enquête à plusieurs en toute autonomie). Entrée libre. Durée : 1h30-2h. Pour plus d’informations, veuillez contacter ce numéro : 04 66 59 26 57.

À la recherche de la couturière disparue : aidez-nous à retrouver Agathe Zeublouse ! Venez mener l’enquête dans les rues pittoresques du centre historique de Beaucaire.

Disponible à l’accueil de la maison du tourisme et du patrimoine (8, rue Victor Hugo à Beaucaire), ce jeu est en vente toute l’année.

Les jeux « Mystères en Terre d’Argence » vous offrent une expérience unique pour découvrir autrement le patrimoine des cinq communes de la Terre d’Argence…

Maison du tourisme et du patrimoine 8 rue Victor Hugo, 30300 Beaucaire Beaucaire 30300 Gard Occitanie 04 66 59 26 57 Construite au XVe siècle, la demeure est l’exemple le plus complet de l’architecture civile médiévale de Beaucaire. La maison abrite le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la Terre d’Argence. La maison du tourisme est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap moteur (ascenseur, sanitaires adaptés…) et visuel (tablettes en braille, maquettes tactiles…). En ce qui concerne le handicap intellectuel et psychique, notre personnel est formé à l’accueil de ce type de handicap.

