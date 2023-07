Voyage au cœur des couleurs : l’art vibrant de Victor Mariñas Maison du tourisme et du patrimoine Beaucaire, 16 septembre 2023, Beaucaire.

Voyage au cœur des couleurs : l’art vibrant de Victor Mariñas 16 et 17 septembre Maison du tourisme et du patrimoine Gratuit. Entrée libre.

C’est à travers sa peinture que Victor Mariñas nous dévoile son amour pour la vie. Tel un appel urgent, les couleurs jaillissent de la toile pour exprimer ses émotions. Il puise son inspiration directement dans le flux de son existence, nourri par ses origines espagnoles, sa carrière dans la Légion étrangère et ses rencontres multiples.

Parmi celles-ci, sa rencontre avec Manuel Fernandez Carmona, disciple de Pablo Picasso, a été déterminante et a permis à son art de s’affirmer, se situant, comme il le décrit, à mi-chemin entre l’abstrait et le surréalisme.

Laissez-vous emporter dans ce voyage où les couleurs trouveront le chemin vers votre cœur !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 16h :

Victor Mariñas vous accueille au sein de son exposition pour échanger sur son art.

Maison du tourisme et du patrimoine 8 rue Victor Hugo, 30300 Beaucaire Beaucaire 30300 Gard Occitanie 04 66 59 26 57 Construite au XVe siècle, la demeure est l’exemple le plus complet de l’architecture civile médiévale de Beaucaire. La maison abrite le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la Terre d’Argence. La maison du tourisme est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap moteur (ascenseur, sanitaires adaptés…) et visuel (tablettes en braille, maquettes tactiles…). En ce qui concerne le handicap intellectuel et psychique, notre personnel est formé à l’accueil de ce type de handicap.

