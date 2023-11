Lancement des Illuminations de Visan Maison du Tourisme et des produits du terroir Visan Catégories d’Évènement: Vaucluse

Visan Lancement des Illuminations de Visan Maison du Tourisme et des produits du terroir Visan, 1 décembre 2023, Visan. Visan,Vaucluse Lancement des illuminations du village sur la Place de la Coconnière – Musique – Huîtres de Bouzigues – dégustation des vins blancs.

Maison du Tourisme et des produits du terroir Place de la Coconière

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Launch of the village illuminations on Place de la Coconnière – Music – Bouzigues oysters – white wine tasting Lanzamiento de las iluminaciones del pueblo en la plaza de la Coconnière – Música – Ostras de Bouzigues – Degustación de vino blanco Start der Dorfbeleuchtung auf dem Place de la Coconnière – Musik – Austern aus Bouzigues – Weißweinverkostung

