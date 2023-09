Journées Européennnes du Patrimoine Maison du Tourisme et des produits du terroir Visan, 15 septembre 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Visite guidée du village de Visan avec Serge Jalifier à 09h00 et avec Nicole Gressot à 14h00.

Maison du Tourisme et des produits du terroir Place de la Coconière

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Guided tour of the village of Visan with Serge Jalifier at 09:00 and with Nicole Gressot at 14:00

Visita guiada del pueblo de Visan con Serge Jalifier a las 09:00 y con Nicole Gressot a las 14:00

Geführte Tour durch das Dorf Visan mit Serge Jalifier um 09:00 Uhr und mit Nicole Gressot um 14:00 Uhr

