Visan à Rosé Maison du Tourisme et des Produits du Terroir Visan, 28 août 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Dernière soirée de Visan à rosé pur cette année avec un karaoké pour changer et une dégustation des vins avec Clos des Mures et Lauribert.

2023-08-28 19:30:00 fin : 2023-08-28 22:00:00. .

Maison du Tourisme et des Produits du Terroir Place de la Coconière

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visan’s final pure rosé evening this year, with a karaoke session for a change and a wine tasting with Clos des Mures and Lauribert

Última velada puramente rosada de Visan este año, con karaoke para variar y una degustación de vinos con Clos des Mures y Lauribert

Letzter Abend von Visan à rosé pur in diesem Jahr mit Karaoke zur Abwechslung und einer Weinprobe mit Clos des Mures und Lauribert

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes