Circuit conférencé « Sceaux stylé ! » Maison du tourisme de Sceaux Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux Circuit conférencé « Sceaux stylé ! » Maison du tourisme de Sceaux Sceaux, 13 octobre 2023, Sceaux. Circuit conférencé « Sceaux stylé ! » Vendredi 13 octobre, 15h00 Maison du tourisme de Sceaux Sur inscription Du classique au contemporain, la guide-conférencière Corinne Jager vous amène à une découverte des styles d’architecture présents à Sceaux, les périodes, les matériaux et l’expression de quelques signatures remarquables.

Durée de la visite : 2 heures. Inscriptions obligatoires auprès de la Maison du tourisme. Maison du tourisme de Sceaux 70 rue Houdan 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 61 19 03 http://tourisme.sceaux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0146611903 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T15:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-10-13T15:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Maison du tourisme de Sceaux Adresse 70 rue Houdan 92330 Sceaux Ville Sceaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Maison du tourisme de Sceaux Sceaux latitude longitude 48.777432;2.295375

Maison du tourisme de Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/