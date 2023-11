LE CORSO DE LA FETE VENITIENNE Maison du tourisme de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues LE CORSO DE LA FETE VENITIENNE Maison du tourisme de Martigues Martigues, 29 novembre 2023, Martigues. LE CORSO DE LA FETE VENITIENNE Mercredi 29 novembre, 17h30 Maison du tourisme de Martigues ENTREE LIBRE FETE VENITIENNE Samedi 6 juillet 2024 Une réunion est programmée mercredi 29 novembre à 17h30 à la Maison du tourisme. Les personnes et les associations qui souhaitent construire un char ou participer à la construction d’un char sont les bienvenus. Maison du tourisme de Martigues Rond-point de l’Hôtel de Ville Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « animcv@ville-martigues.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T17:30:00+01:00 – 2023-11-29T19:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues
Lieu Maison du tourisme de Martigues
Adresse Rond-point de l'Hôtel de Ville
Ville Martigues
Departement Bouches-du-Rhône

