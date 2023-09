FORUM DES AIDANTS ET DES AIDÉS Maison du tourisme de Martigues Martigues, 7 octobre 2023, Martigues.

FORUM DES AIDANT.ES ET DES AIDÉ.ES

Pour plus de reconnaissance et de droits, aidons et soutenons les aidants.

Samedi 7 octobre 2023 │ 9h à 18h

Maison du Tourisme de Martigues

TOUS ENSEMBLE POUR ALLER PLUS LOIN !

12H | OUVERTURE DE LA JOURNÉE PAR GABY CHARROUX, président du CIAS et maire de Martigues

Allocution de Pierre Dharréville, député de la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône

ATELIERS GRATUITS

sur inscription auprès du Pôle Infos séniors : 04 42 41 18 47

10H – 11H

| Art-thérapie – France Alzheimer 13

| Sophrologie – Nadège Lecomte Balique

10H – 12H

| Peindre un autre monde

Adapté aux enfants en situation de handicap, présence des parents non obligatoire durant l’atelier – AACS Centre social Eugénie Cotton / Pôle Santé et Handicap

11H – 12H

| Stimulation cognitive – Relais Amical du Golfe de Fos

| Yoga adapté – Plateforme de Répit du Maillon

15H30 – 16H30

| Nutrition – Nadège Lecomte Balique

| Stimulation cognitive – Relais Amical du Golfe de Fos

Théâtre forum interactif « Et moi, émoi ! »

Compagnie 6T Théâtre │ 14H-15H30

Entrée Libre

– – –

Halte – Répit « intergénérationnelle » proposée par la Plateforme de Répit du Maillon et le Pôle Santé

et Handicap avec activités adaptées aux enfants et adultes en situation de handicap ainsi qu’aux personnes

âgées afin de permettre aux aidants de profiter de l’ensemble des animations de la journée.

Le Collectif Je t’Aide milite pour une reconnaissance et des droits pour les aidant.e.s

*avec la participation de : Pôle Infos seniors et Pôle Santé et Handicap du CIAS du Pays de Martigues, Dys-Positif, France Alzheimer 13, France Parkinson 13, Centre Hospitalier, AACS, Relais Amical du Golfe de Fos, Le Maillon, Dispositif d’Appui à la Coordination UTAP Ouest Etang de Berre, Centre de Ressources Territorial Martigues Ouest Etang de Berre, AFTC13, CPTS du Pays de Martigues, Atelier d’LN, Fond Eugénie, SLHAM, groupe UMANE, Communauté 360, D’Brouill’Arts…

Maison du tourisme de Martigues Rond point de l'Hôtel de Ville, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

