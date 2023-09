Forum des aidants et des aidés Maison du tourisme de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Forum des aidants et des aidés
Samedi 7 octobre, 09h00
Maison du tourisme de Martigues
Martigues

Entrée libre, sur inscription auprès du Pôle info seniors 04 42 41 18 47
Ateliers gratuits auprès du Pôle info seniors 04 42 41 18 47

Au programme

10h00-11h00

Art-thérapie – France Alzheimer 13

Sophrologie – Nadège Lecompte Balique

10h00-12h00

Peindre un autre monde.

Adapté aux enfants en situation de handicap, présence des parents non obligatoire durant l’atelier – AACS Centre social Eugénie Cotton/ Pôle santé handicap

11h00-12h00

Stimulation cognitive – Relais amical du Golfe de Fos

Yoga adapté – Plateforme de répit du Maillon

12h00 Ouverture de la journée par Gaby Charroux, président du CIAS et maire de Martigues

Allocation de Pierre Dharréville, député de la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône.

14h00-15h30

Théâtre forum interactif « Et moi, émoi ! » – Compagnie 6T Théâtre

14h00-15h30

Nutrition – Nadège Lecompte Balique

Stimulation cognitive – Relais amical du Golfe de Fos Maison du tourisme de Martigues Rond point de l’Hôtel de Ville, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 41 18 47 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

