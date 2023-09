Journée « Bien vivre dans son corps » Maison du tourisme de Martigues Martigues, 30 septembre 2023, Martigues.

Journée « Bien vivre dans son corps » Samedi 30 septembre, 11h00 Maison du tourisme de Martigues Gratuit

L’obésité est une maladie chronique complexe avec une incidence sur la santé globale. Cette question reste une préoccupation de santé sur le territoire du pays de Martigues.

Seule une évaluation multidimensionnelle et souvent pluri-professionnelle permet de comprendre la situation et de personnaliser les soins, d’accompagner, et d’améliorer la qualité de vie.

La communauté des professionnels de santé (CPTS) du Pays de Martigues, Structura et le Pôle santé-handicap du CIAS organisent une journée de sensibilisation et d’échanges le samedi 30 septembre.

Le grand public est attendu de 11h à 17h30 à la Maison du tourisme de Martigues (activités physiques, ateliers cuisine, détente et bien-être, shooting photo sur mesure, conférences et dépistage, vélo smoothies…). Entrée gratuite.

Les professionnels de santé sont eux conviés à une formation gratuite et ouverte portant sur l’étiologie et les facteurs de chronicisation, ainsi que sur les nouvelles alternatives médicales et actualités. L’inscription à la formation pourra se faire au 07 68 89 41 87 ou en ligne.

Maison du tourisme de Martigues Rond point de l'Hôtel de Ville, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

