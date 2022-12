LE CORSO DE LA FÊTE VÉNITIENNE 2023 Maison du tourisme de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

LE CORSO DE LA FÊTE VÉNITIENNE 2023 Maison du tourisme de Martigues, 6 décembre 2022, Martigues. LE CORSO DE LA FÊTE VÉNITIENNE 2023 Mardi 6 décembre, 18h00 Maison du tourisme de Martigues

Entrée libre

Réunion de présentation et appel à participation Maison du tourisme de Martigues Rond-point de l’Hôtel de Ville Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur En prévision de la Fête Vénitienne qui se déroulera en juillet 2023, un défilé de bateaux est en projet avec la participation des habitants.

Rendez-vous mardi 6 décembre à 18h à la Maison du Tourisme pour une réunion de présentation et de préparation du projet.

