THÉÂTRE SANTÉ. Pilier de famille Maison du tourisme de Martigues, 18 octobre 2022, Martigues.

Entrée gratuite sur inscription

Dans le cadre d’octobre rose, mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer du sein, le CIAS vous propose un rendez-vous « théâtre-forum ».

Maison du tourisme de Martigues Rond point de l’Hôtel de Ville Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

Venez au théâtre et échangez avec des professionnels de santé !

« Violette a 50 ans et souhaiterait profiter du dépistage organisé pour le cancer du sein. Malgré la pression de ses amies elle le fera, et on pourra lui enlever facilement une tumeur au sein. Mais les pressions de ses amies et de son mari l’empêcheront d’en faire autant pour le cancer du col de l’utérus, en dépit des explications et du soutien de sa gynécologue le docteur Sans-Souci, et on devra lui enlever l’utérus. »

Exposition photo « 10 pour toutes » d’Eric Escudier.



