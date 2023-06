Visite commentée du centre médiéval Maison du tourisme de Lusignan Lusignan, 16 septembre 2023, Lusignan.

Visite commentée du centre médiéval 16 et 17 septembre Maison du tourisme de Lusignan Gratuit. Entrée libre.

L’association « Les Lusignan et Mélusine » vous fera découvrir les faits historiques et la légende de la fée Mélusine qui ont contribué à la renommée de Lusignan au Moyen Âge.

Vous serez guidé depuis les vestiges du château jusqu’aux portes fortifiées de la ville, en passant par des monuments emblématiques tels que l’église Notre-Dame et Saint-Junien, la maison du gouverneur, les halles et les portes fortifiées récemment restaurées. Une véritable déambulation au cœur de l’histoire de Lusignan.

Maison du tourisme de Lusignan Place du bail, 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 43 61 21 http://www.facebook.com/tourismeLusignan

