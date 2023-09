Cet évènement est passé Visite guidée Maison du Tourisme Cœur de Beauce Orgères-en-Beauce Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Orgères-en-Beauce Visite guidée Maison du Tourisme Cœur de Beauce Orgères-en-Beauce, 17 septembre 2023, Orgères-en-Beauce. Visite guidée Dimanche 17 septembre, 15h00, 17h00 Maison du Tourisme Cœur de Beauce Présentez-vous simplement sur place aux heures prévues. Pour l’occasion, nous vous proposons deux visites guidées exclusives de notre exposition permanente.

Découvrez la Beauce, ses cultures, son histoire et son architecture par nos médiatrices. Vous pourrez également profiter de notre exposition temporaire « L’enfant en Beauce (1830-1930) » et l’exposition d’art « l’art de la récupération » de Jean-Yves Noyer. Maison du Tourisme Cœur de Beauce 5 place de Beauce 28140 Orgères-en-Beauce Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 99 75 58 http://www.tourismecoeurdebeauce.fr La Maison du Tourisme Cœur de Beauce est une association loi 1901 ayant pour objet le développement de la culture et du tourisme en Beauce. A la fois centre d’interprétation et Office de Tourisme, elle offre, à travers des expositions, des conférences, des ateliers, des visites, une programmation diverse à destination de tous les publics.

La Maison propose également la location de vélos électriques, de vélos tous chemins, d’une carriole, de sièges-enfants. Parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Eure-et-Loir, Orgères-en-Beauce Autres Lieu Maison du Tourisme Cœur de Beauce Adresse 5 place de Beauce 28140 Orgères-en-Beauce Ville Orgères-en-Beauce

