Le bestiaire de la butte

Dimanche 17 septembre, 10h30
Maison du Tourisme
Réservation obligatoire

Une balade où vous croiserez tritons, faunes, lions, griffons, écureuils, chouettes et autres gargouilles, exécutés dans divers matériaux comme la pierre de Volvic ou la fonte ornée

Maison du Tourisme
place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme
Auvergne-Rhône-Alpes
04 73 98 65 00
https://www.clermontauvergnetourisme.com/

L'Office de Tourisme peut vous proposer tout type de visites (en Français, Anglais, Allemand,…) sur Clermont-Ferrand, son agglomération, la région Auvergne, d'une demi-journée à plusieurs jours.

