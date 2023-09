Les Petites Géométries – Coralie Maniez et Justine Macadoux Maison du théâtre et de la danse – Epinay-sur-Seine (93) Épinay-sur-Seine Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Les Petites Géométries – Coralie Maniez et Justine Macadoux Maison du théâtre et de la danse – Epinay-sur-Seine (93) Épinay-sur-Seine, 12 octobre 2023, Épinay-sur-Seine. Les Petites Géométries – Coralie Maniez et Justine Macadoux 12 – 14 octobre Maison du théâtre et de la danse – Epinay-sur-Seine (93) Les Petites Géométries : Création 2016

Durée : 35 min

Tout public à partir de 3 ans

Face à nous, deux identités au carré se mesurent à la complexité d’un tête à tête dans un échange animé. L’image et le geste remplacent la parole, et donnent à voir dans un jeu de variations cubiques et absurdes mille facettes du dialogue et des relations humaines.

production : Ballet Cosmique

production déléguée : Théâtre Paris-Villette

soutiens : TJP, CDN de Strasbourg, la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette (Pélussin), Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) Maison du théâtre et de la danse – Epinay-sur-Seine (93) epinay sur seine Épinay-sur-Seine 93800 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cie.ecailles@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:30:00+02:00 – 2023-10-12T15:00:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00 Masque Art plastique Juscomama – Les Petites Géométries Détails Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Maison du théâtre et de la danse - Epinay-sur-Seine (93) Adresse epinay sur seine Ville Épinay-sur-Seine Departement Seine-Saint-Denis Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Maison du théâtre et de la danse - Epinay-sur-Seine (93) Épinay-sur-Seine latitude longitude 48.952518;2.314504

Maison du théâtre et de la danse - Epinay-sur-Seine (93) Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinay-sur-seine/