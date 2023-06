Été du Fratellini Circus Tour : étape à Épinay Maison du Théâtre et de la Danse Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Été du Fratellini Circus Tour : étape à Épinay Maison du Théâtre et de la Danse Épinay-sur-Seine, 30 juin 2023, Épinay-sur-Seine. Été du Fratellini Circus Tour : étape à Épinay Vendredi 30 juin, 19h30 Maison du Théâtre et de la Danse Réservation indispensable auprès de la MTD Le duo MazelFreten orchestre la rencontre de la danse électro et du cirque… Une battle qui s’annonce forcément énergisante et jubilatoire ! Chorégraphie Laura Defretin et Brandon Masele avec les apprenti.e.s de 3e année Maison du Théâtre et de la Danse 75-81 avenue de la Marne 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 26 45 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T19:30:00+02:00 – 2023-06-30T20:30:00+02:00

2023-06-30T19:30:00+02:00 – 2023-06-30T20:30:00+02:00 ©Joshsrose Détails Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Maison du Théâtre et de la Danse Adresse 75-81 avenue de la Marne 93800 Épinay-sur-Seine Ville Épinay-sur-Seine Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Maison du Théâtre et de la Danse Épinay-sur-Seine

Maison du Théâtre et de la Danse Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinay-sur-seine/

Été du Fratellini Circus Tour : étape à Épinay Maison du Théâtre et de la Danse Épinay-sur-Seine 2023-06-30 was last modified: by Été du Fratellini Circus Tour : étape à Épinay Maison du Théâtre et de la Danse Épinay-sur-Seine Maison du Théâtre et de la Danse Épinay-sur-Seine 30 juin 2023