VIRIL(E.S) Maison du Théâtre et de la Danse, 16 mai 2023, Épinay-sur-Seine. VIRIL(E.S) Mardi 16 mai 2023, 20h30 Maison du Théâtre et de la Danse Compagnie DTM 9.4, dirigée par Marie Mahé handicap moteur mi Maison du Théâtre et de la Danse 75-81, avenue de la Marne, 93800 Epinay-sur-Seine Les Mobiles-La Briche-Les Béatus-Blumenthal Épinay-sur-Seine 93800 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dans VIIRIL(E.S) 5 comédien.ne.s s’interrogent sur leur parcours de vie, leur observations, doutes, révoltes en tant que jeunes femmes qui revendiquent des manières diverses d’être féminines et questionnent le mythe de la virilité.

Construit à partir d’une collecte de témoignages de femmes d’origines et de cultures diverses, le texte questionne les stéréotypes culturelles et normes sociales, bouscule les certitudes des comportements genrés.

La pièce met à jour des tranches de vies, des combats et espérances, des pensées en déconstruction, des revendications en train de se formuler. Sans tabous les comédien.ne.s livrent aux specateurs leurs quêtes et combats intimes depuis leur adolescence pour définir leur identité de femmes fortes, leur féminité ou virilité contemporaine, éloignés des cadres normatifs.

Il s’agit d’un spectacle tout public, à partir de 14 ans, mixant la culture urbaine avec la culture classique (choix des musiques et du décor, équipe des comédiens d’origines et de cultures diverses) et à visée intergénérationnelle (les débats autour de la définition de soi en tant que homme ou femme traversent tous les âges et groupes sociaux : famille, amis, collègues, quartiers …).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T20:30:00+02:00

2023-05-16T21:30:00+02:00 Capternestpastromper

Lieu Maison du Théâtre et de la Danse Adresse 75-81, avenue de la Marne, 93800 Epinay-sur-Seine Ville Épinay-sur-Seine Age minimum 14 Age maximum 99

