stage danses d'Europe de l'Est

Dimanche 1 octobre, 14h00
Maison du Terroir, Genouilly (71)
30 €

Je vous invite à découvrir des danses grecques, roumaines, bulgares, macédoniennes, hongroises, polonaises, israeliennes…… Un petit tour d'Europe de l'Est pour le plaisir de danser ENSEMBLE.

Ouvert à tous. Tout niveau.

Contact : Amélie Vayssade : melli.melo@yahoo.fr

Maison du Terroir, Genouilly (71)
3, Rue Lapin

