Loiret Animation « Fruits et légumes » Maison du Terroir et d’Animations Beaulieu-sur-Loire, 16 septembre 2023, Beaulieu-sur-Loire. Animation « Fruits et légumes » Samedi 16 septembre, 09h00, 14h30 Maison du Terroir et d’Animations Qu’est ce qu’un fruit, qu’est ce qu’un légume, à quelle saison est-il produit,… ?

Des animations ludiques pour les petits et les grands seront proposées. L'occasion de découvrir ou redécouvrir la saisonnalité, les fruits et légumes qui colorent nos assiettes et qui sont transformés par les producteurs !

Maison du Terroir et d'Animations
3 Place d'Armes 45630 Beaulieu-sur-Loire
Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire
06 73 36 06 60
https://www.facebook.com/TerroirBeaulieusurLoire

Centre de valorisation du patrimoine gastronomique, culturel et naturel.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

