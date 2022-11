Animation fruits et légumes Maison du terroir et d’animations Beaulieu-sur-loire Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire

Animation fruits et légumes Maison du terroir et d’animations, 2 juillet 2023, Beaulieu-sur-loire. Animation fruits et légumes 2 juillet – 16 septembre 2023 Maison du terroir et d’animations Animation « fruits et légumes » organisée par la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire. Maison du terroir et d’animations 3 Place d’Armes, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire Proposée le dimanche 2 juillet, l’animation est prolongée tout l’été ! Plusieurs ateliers ludique, artistique, sensoriel sont proposés pour échanger sur les différentes productions locales.

Petits et grands s’essaieront de manière ludique, à la reconnaissance, à l’utilisation des fruits et lègumes, transformées ou non.

Ces animations sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce qui donne de la couleur dans nos assiettes. Possibilité d’acheter des produits locaux

