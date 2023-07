CINÉCO : VERS UN AVENIR RADIEUX – NANNI MORETTI Maison du temps libre Vialas, 19 septembre 2023, Vialas.

Vialas,Lozère

Diffusion du film « Vers un avenir radieux » de Nanni Moretti à 21h à la Maison du Temps libre.

Comédie dramatique – Durée : 01h36 min

Origine : Italie (VF)

Synopsis : Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à tourner son nouveau film. Mais ent….

2023-09-19 fin : 2023-09-19 . EUR.

Maison du temps libre

Vialas 48220 Lozère Occitanie



Screening of Nanni Moretti’s « Vers un avenir radieux » at 9pm at the Maison du Temps libre.

Comedy drama – Running time: 01h36 min

Origin : Italy (VF)

Synopsis: Giovanni, a renowned Italian filmmaker, is about to shoot his new film. But between…

Proyección de la película « Vers un avenir radieux » de Nanni Moretti a las 21h00 en la Maison du Temps libre.

Comedia dramática – Duración: 01h36 min

Origen : Italia (VF)

Sinopsis: Giovanni, un reputado cineasta italiano, se prepara para rodar su nueva película. Pero entre…

Ausstrahlung des Films « Vers un avenir radieux » von Nanni Moretti um 21 Uhr im Maison du Temps libre.

Drama-Komödie – Dauer: 01h36 min

Herkunft: Italien (VF)

Synopsis: Giovanni, ein bekannter italienischer Filmemacher, bereitet sich auf die Dreharbeiten zu seinem neuen Film vor. Doch ent…

Mise à jour le 2023-06-19 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère