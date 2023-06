Journées Européennes du Patrimoine : randonnée circuit des fontaines Maison du temps libre Thégra, 17 septembre 2023, Thégra.

Thégra,Lot

Pour les Journées européennes du Patrimoine, Thégra met en valeur ses puits, ses fontaines et ses lavoirs, témoins du passé, patrimoine à préserver pour l’eau et la biodiversité.

Deux circuits sont proposés ( 45mn ou 3 h)

Organisation : municipalité 0687274132.

2023-09-17 à 09:30:00 ; fin : 2023-09-17 . EUR.

Maison du temps libre

Thégra 46500 Lot Occitanie



For the European Heritage Days, Thégra is showcasing its wells, fountains and washhouses, witnesses of the past and a heritage to be preserved for water and biodiversity.

Two tours are available (45mn or 3 h)

Organization: municipality 0687274132

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Thégra da a conocer sus pozos, fuentes y lavaderos, testigos del pasado y patrimonio a preservar en materia de agua y biodiversidad.

Se proponen dos recorridos (45 minutos o 3 horas)

Organiza: Ayuntamiento (0687274132)

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes hebt Thégra seine Brunnen, Fontänen und Waschhäuser hervor, die von der Vergangenheit zeugen und ein schützenswertes Erbe für das Wasser und die Artenvielfalt darstellen.

Es werden zwei Rundgänge angeboten ( 45mn oder 3 h)

Organisation: Gemeinde 0687274132

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Vallée de la Dordogne