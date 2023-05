Conférence par Jean Baptiste Paramelle, chercheur d’eau et touche à tout de génie Maison du temps libre, 15 septembre 2023, Thégra.

Thégra,Lot

Au 19ème siècle, une époque où l’eau valait de l’or, un lotois né à Félins et inhumé à Saint-Céré, fut un pionnier de l’hydrogeologie karstique qu’il consigna dans un traité « l’art de découvrir les sources »

Henri Fontanille des Amis du Pays de Saint Céré présents la vie de cet homme exceptionnel qui parcourait la France et même l’Europe à la recherche de l’eau de source.

Maison du temps libre

Thégra 46500 Lot Occitanie



In the 19th century, a time when water was worth its weight in gold, a man from the Lot, born in Félins and buried in Saint-Céré, was a pioneer of karstic hydrogeology, which he recorded in a treatise entitled « l’art de découvrir les sources »

Henri Fontanille of the Friends of the Country of Saint Céré presents the life of this exceptional man who travelled all over France and even Europe in search of spring water

En el siglo XIX, época en la que el agua valía su peso en oro, un hombre del Lot, nacido en Félins y enterrado en Saint-Céré, fue un pionero de la hidrogeología kárstica, de la que dejó constancia en un tratado titulado « El arte de descubrir manantiales »

Henri Fontanille, de los Amigos de Saint-Céré, presenta la vida de este hombre excepcional que recorrió toda Francia e incluso Europa en busca de agua de manantial

Jahrhundert, einer Zeit, in der Wasser Gold wert war, war ein in Félins geborener und in Saint-Céré beerdigter Lotois ein Pionier der Karsthydrogeologie, die er in einer Abhandlung « l’art de découvrir les sources » (Die Kunst, Quellen zu entdecken) festhielt

Henri Fontanille von den Amis du Pays de Saint Céré stellt das Leben dieses außergewöhnlichen Mannes vor, der auf der Suche nach Quellwasser durch Frankreich und sogar Europa reiste

