Thégra Exploration des fontaines : deux balades pour découvrir le charme des sources et l’art en plein air Maison du Temps Libre Thégra, 17 septembre 2023, Thégra. Exploration des fontaines : deux balades pour découvrir le charme des sources et l’art en plein air Dimanche 17 septembre, 09h30 Maison du Temps Libre Gratuit. Entrée libre. Durée : 45 minutes ou 3 heures. Rendez-vous à la Maison du Temps Libre à 9h30. Venez à la découverte de ces deux balades pour découvrir le circuit des fontaines. Les marcheurs seront chaleureusement accueillis avec un café partagé en compagnie des artistes. Maison du Temps Libre Le Bourg, 46500 Thégra Thégra 46500 Lot Occitanie 05 65 38 78 15 La Maison du Temps Libre a été réalisée grâce au bénévolat des habitants de la commune en 1986/1987. Des travaux de rénovation ont été effectués au printemps 2013. Aujourd’hui, cette « maison » offre aux associations et aux particuliers une structure équipée pour organiser toutes sortes d’activités festives, culturelles ou de loisirs. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

