Invitation à la peinture Dimanche 17 septembre, 09h00 Maison du Temps Libre Gratuit. Entrée libre.

Les peintres et amateurs de paysages sont invités par l’association « Thégraphisme et Couleurs » à venir auprès des fontaines pour poser leurs carnets et chevalets.

L’accueil se fera à 9h30 autour d’un café offert par la municipalité à la Maison du Temps Libre.

Les œuvres des artistes seront exposées au public et récompensées à 17h à la Fontaine des Trois Ruisseaux, où un verre de l’amitié sera offert.

« Thégraphisme et Couleurs » convie les habitants de Thégrat à partager ce moment festif et convivial.

Maison du Temps Libre Le Bourg, 46500 Thégra Thégra 46500 Lot Occitanie 05 65 38 78 15 La Maison du Temps Libre a été réalisée grâce au bénévolat des habitants de la commune en 1986/1987. Des travaux de rénovation ont été effectués au printemps 2013. Aujourd’hui, cette « maison » offre aux associations et aux particuliers une structure équipée pour organiser toutes sortes d’activités festives, culturelles ou de loisirs. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Commune de Thégra