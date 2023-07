Exposition peintures et photos : « L’eau dans tous ses états » Maison du Temps Libre Thégra Catégories d’Évènement: Lot

Thégra Exposition peintures et photos : « L’eau dans tous ses états » Maison du Temps Libre Thégra, 16 septembre 2023, Thégra. Exposition peintures et photos : « L’eau dans tous ses états » 16 et 17 septembre Maison du Temps Libre Gratuit. Entrée libre. Exposition des artistes intitulée « Thégraphisme et Couleurs » et « Eau et Nature ».

Exposition de photos de Paul Roualdès et Jean Cance sur le thème de « La vie au bord de l’eau ». Maison du Temps Libre Le Bourg, 46500 Thégra Thégra 46500 Lot Occitanie 05 65 38 78 15 La Maison du Temps Libre a été réalisée grâce au bénévolat des habitants de la commune en 1986/1987. Des travaux de rénovation ont été effectués au printemps 2013. Aujourd’hui, cette « maison » offre aux associations et aux particuliers une structure équipée pour organiser toutes sortes d’activités festives, culturelles ou de loisirs. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

