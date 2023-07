Cet évènement est passé La Parade du cirque ambulant de Stains Maison du temps libre Stains Stains Catégories d’Évènement: Seine-Saint-Denis

Stains La Parade du cirque ambulant de Stains Maison du temps libre Stains Stains, 12 juillet 2023, Stains. La Parade du cirque ambulant de Stains Mercredi 12 juillet, 14h30 Maison du temps libre Stains entrée libre sans réservation Venez voir la Parade du cirque ambulant » C’est le cirque ambulant

Qui arrive en chantant

Pour vous présenter son grand spectacle

Attention à vos mirettes « Mercredi 12 Juillet

14h30

départ de la Maison du Temps libre

30 rue George Sand, Stains avec le Sessad de la Roselière de Stains,

en partenariat avec les centres de loisirs de Stains Maison du temps libre Stains 30 rue George Sand Stains Stains 93240 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Seine-Saint-Denis, Stains Autres Lieu Maison du temps libre Stains Adresse 30 rue George Sand Stains Ville Stains Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Maison du temps libre Stains Stains

Maison du temps libre Stains Stains Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/stains/