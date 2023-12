Collecte de sang à Sévérac-le-Château Maison du Temps libre Sévérac d’Aveyron, 1 décembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Prenez quelques minutes de votre temps pour faire un don de sang !.

2024-01-23 fin : 2024-01-23 . .

Maison du Temps libre Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Take a few minutes of your time to donate blood!

Dedique unos minutos de su tiempo a donar sangre

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um Blut zu spenden!

