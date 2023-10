Théâtre de papier « Marcellin Caillou » à Sévérac-le-Château Maison du Temps Libre Sévérac d’Aveyron, 13 janvier 2024, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Marcellin Caillou, quel drôle de nom pour ce petit personnage. Adaptation d’un célèbre album de Jean-Jacques Sempé, une grande page blanche se convertit en castelet d’où vont surgir les dessins de Sempé..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . 10 EUR.

Maison du Temps Libre

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Marcellin Caillou, what a funny name for this little character. Adapted from a famous album by Jean-Jacques Sempé, a large blank page becomes a castelet from which Sempé’s drawings emerge.

Marcelino Caillou, qué nombre tan divertido para este pequeño personaje. Adaptación de un famoso álbum de Jean-Jacques Sempé, una gran página en blanco se convierte en un castillete del que surgen los dibujos de Sempé.

Marcellin Caillou, was für ein komischer Name für diese kleine Figur. In der Adaption eines berühmten Albums von Jean-Jacques Sempé wird eine große weiße Seite in ein Kastell verwandelt, aus dem die Zeichnungen von Sempé hervorgehen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac