Spectacle » Les Animaux du Pacifique » par C.RIPOLL Maison du Temps Libre Rolampont Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Rolampont Spectacle » Les Animaux du Pacifique » par C.RIPOLL Maison du Temps Libre Rolampont, 23 octobre 2023, Rolampont. Spectacle » Les Animaux du Pacifique » par C.RIPOLL Lundi 23 octobre, 15h30 Maison du Temps Libre Gratuit Céline RIPOLL

« Les Animaux du Pacifique »

⏳Durée: 1h

A partir de 6 ans En Australie, le wombat a trop chaud, il cherche de l’eau. Mais en Papouasie, le crocodile a trop froid, lui il cherche du feu ! D’un battement d’ailes ou d’un coup de nageoire, nous irons d’île en île découvrir les exploits, les ruses, les aventures de nos amis à poils, à plumes ou couverts d’écailles !

La représentation sera suivie d’une séance de dédicace En partenariat avec le Foyer Rural Rolampont Neuilly À ROLAMPONT – Maison du Temps Libre

Lundi 23 octobre 2023 à 15H30 Tarif plein : 7€ / Réduit : 5€

☎️Réservation: 03 25 90 25 10 Toute la programmation du Festival est à découvrir en cliquant sur ce lien : https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd Maison du Temps Libre Rolampont Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 90 25 10 »}] [{« data »: {« author »: « FDFR 52 », « cache_age »: 86400, « description »: « Cru00e9ation : Marianne THOYER – UUP Design », « type »: « rich », « title »: « Programmation 33e u00e9dition Festival « Les Diseurs d’Histoires » », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230906171718-e576adb30f865feb15ad2445eec61b8d/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/006971816d88e780adbcd », « thumbnail_height »: 1597, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6971816 », « thumbnail_width »: 1597, « html »: « « , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T15:30:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00

2023-10-23T15:30:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00 conte spectacle Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Rolampont Autres Lieu Maison du Temps Libre Adresse Rolampont Ville Rolampont Departement Haute-Marne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Maison du Temps Libre Rolampont latitude longitude 47.949324;5.286547

Maison du Temps Libre Rolampont Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rolampont/