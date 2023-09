Théâtre A mon frère Maison du Temps libre Rochechouart, 16 février 2024, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Venez découvrir cette pièce de théâtre A mon frère dans la salle du Temps libre à Rochechouart. Au départ il y a le parcours d’un homme, André Isaac, dit Pierre Dac. Tout dans la vie de l’inventeur du « Schmilblick » contribue à en faire un héros dramatique ! Parcourant 40 années et quelques milliers de kilomètres, Simon Falguières et son équipe nous plongent au cœur de grands événements historiques..

Maison du Temps libre

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover this play A mon frère at the Salle du Temps Libre in Rochechouart. The play begins with the life of one man, André Isaac, known as Pierre Dac. Everything in the life of the inventor of the « Schmilblick » contributes to making him a dramatic hero! Spanning 40 years and several thousand kilometers, Simon Falguières and his team plunge us into the heart of great historical events.

Venga a ver la obra A mon frère en la Salle du Temps libre de Rochechouart. La obra comienza con la vida de un hombre, André Isaac, conocido como Pierre Dac. Todo en la vida del inventor del « Schmilblick » contribuye a hacer de él un héroe dramático A lo largo de 40 años y varios miles de kilómetros, Simon Falguières y su equipo nos sumergen en el corazón de grandes acontecimientos históricos.

Entdecken Sie dieses Theaterstück A mon frère im Saal des Temps libre in Rochechouart. Am Anfang steht der Lebensweg eines Mannes, André Isaac, genannt Pierre Dac. Alles im Leben des Erfinders des « Schmilblicks » trägt dazu bei, ihn zu einem dramatischen Helden zu machen! Simon Falguières und sein Team reisen 40 Jahre und einige tausend Kilometer, um uns in das Herz großer historischer Ereignisse zu führen.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Porte Océane du Limousin