Conférence « Les grandes familles industrielles et commerçantes de Parthenay » par Yves Drillaud Maison du temps libre Parthenay, 13 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Conférence de la société historique de Parthenay et de Gâtine : « Les grandes familles industrielles et commerçantes de Parthenay » par Yves Drillaud.

Yves Drillaud présente l’histoire des principales familles qui ont fait la gloire commerçante et industrielle de Parthenay au temps des Trente Glorieuses. Il évoque les entreprises nées avant la deuxième guerre mondiale (la Chaînette, Aubrun, Fillon, la briqueterie Ayrault, les établissements Hervé) puis celles qui apparaissent après 1945 (Panzani, Roche-Fortuné, Etalmobil et la Sovam, la boyauderie Peignon).

Il explique comment ces entreprises ont pu représenter plus de 1 600 emplois en 1966 contre environ 400 aujourd’hui. Ses propos sont illustrés par 200 diapositive.

2023-10-13

Maison du temps libre Rue Clément Ader

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Lecture by the Société historique de Parthenay et de Gâtine: « Les grandes familles industrielles et commerçantes de Parthenay » by Yves Drillaud.

Yves Drillaud presents the history of the main families who made Parthenay’s commercial and industrial glory during the Thirty Glorious Years. He looks at the companies that came into being before the Second World War (Chaînette, Aubrun, Fillon, Ayrault brickworks, Hervé establishments), followed by those that emerged after 1945 (Panzani, Roche-Fortuné, Etalmobil and Sovam, Peignon boyauderie).

He explains how these companies have grown from over 1,600 jobs in 1966 to around 400 today. His comments are illustrated by 200 slides

Conferencia de la Société historique de Parthenay et de Gâtine: « Les grandes familles industrielles et commerçantes de Parthenay » por Yves Drillaud.

Yves Drillaud presenta la historia de las principales familias que dieron a Parthenay su esplendor comercial e industrial durante los Treinta Años Gloriosos. Se detiene en las empresas que nacieron antes de la Segunda Guerra Mundial (Chaînette, Aubrun, Fillon, ladrilleras Ayrault, establecimientos Hervé), seguidas de las que surgieron después de 1945 (Panzani, Roche-Fortuné, Etalmobil y Sovam, Peignon boyauderie).

Explica cómo estas empresas representaban más de 1.600 puestos de trabajo en 1966, frente a unos 400 en la actualidad. Sus comentarios se ilustran con 200 diapositivas

Vortrag der historischen Gesellschaft von Parthenay und Gâtine: « Die großen Industrie- und Handelsfamilien von Parthenay » von Yves Drillaud.

Yves Drillaud stellt die Geschichte der wichtigsten Familien vor, die Parthenay in der Zeit der « Trente Glorieuses » zu Industrie- und Handelsruhm verhalfen. Er geht auf die Unternehmen ein, die vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden (la Chaînette, Aubrun, Fillon, die Ziegelei Ayrault, die établissements Hervé), dann auf die Unternehmen, die nach 1945 entstanden (Panzani, Roche-Fortuné, Etalmobil und die Sovam, die Boyauderie Peignon).

Er erklärt, wie diese Unternehmen 1966 mehr als 1 600 Arbeitsplätze bieten konnten, während es heute nur noch etwa 400 sind. Seine Ausführungen werden durch 200 Dias illustriert

