Junguer dans not’ pays à Liernais Maison du Temps Libre Liernais, jeudi 1 février 2024.

Liernais Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 19:30:00

fin : 2024-02-01 23:30:00

Dance in the village devient Junguer dans nôt’ pays comme on dit par chez nous !

Mais la formule de change pas : un repas partagé, des musiciens, des danses, de la convivialité, des rencontres,….

Ouvert à tous

Organisé par l’Association Loisirs Jeunesse Culture en partenariat avec la mairie de Liernais

Maison du Temps Libre Route de Cenfosse

Liernais 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



