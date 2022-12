Junguer dans not’ pays à Liernais Maison du temps libre, Liernais (21)

avec Boeuf trad Maison du temps libre, Liernais (21) D106E Maison du temps libre, 21430 Liernais, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40028 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dance in the village devient Jũnguer dans nôt’ pays comme on dit par chez nous !Mais la formule de change pas : un repas partagé, des musiciens, des danses, de la convivialité, des rencontres,….RDV à partir de 19h30 à la Maison du Temps Libre à LiernaisOuvert à tousOrganisé par l’Association Loisirs Jeunesse Culture en partenariat avec la mairie de Liernais source : événement Junguer dans not’ pays à Liernais publié sur AgendaTrad

