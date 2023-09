Terre nourricière : les rencontres du manger local Maison du temps libre Léo Lagrange Limoges, 5 octobre 2023, Limoges.

Terre nourricière : les rencontres du manger local Jeudi 5 octobre, 17h30 Maison du temps libre Léo Lagrange

A 18 h, Afterwork paysan 100% local (buvette, resto, musique)

Séance de dédicace avec Marc Dufumier (L’Agroécologie peut nous sauver) et Véronique Duval (Paysans et Citoyens)

A 20h, Table ronde Quel modèle pour une agriculture nourricière ?

Avec la participation exceptionnelle de Marc Dufumier et de Véronique Duval et en présence de Matthieu Gérardin, paysan

Entrée libre

Maison du temps libre Léo Lagrange Esplanade Blanqui Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T17:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:30:00+02:00

