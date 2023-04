Mai à Vélo – La Londe Maison du temps libre La Londe Catégories d’évènement: La Londe

Mai à Vélo – La Londe Maison du temps libre, 2 juin 2023, La Londe. Mai à Vélo – La Londe Vendredi 2 juin, 14h00 Maison du temps libre Entrée libre, gratuit. Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera avec :

• L’Atelier mobile d’autoréparation de 14h à 17h, animé par Cicérone

• Une balade vélo de 15 km de 17h à 18h30, encadrée par Guidoline

• Une animation quiz code de la route de 14h à 16h, animé par AgirABCD

• Le spectacle « Le Vélotonome » de 19h à 20h, par La Compagnie des Frères georges

Le vélotonome est le compromis parfait entre le couteau suisse et le camping-car !

Cet énergumène a tout quitté du jour au lendemain : il se rendait au travail à bicyclette, il a bifurqué pour finalement faire le tour du monde et par là même inventer le « Vélotonome». Depuis, tel un globe-trotter, il a traversé la planète en tous sens, rencontrant mille situations auxquelles il oppose mille solutions! Chacune est l’occasion d’ajouter une option sur son vélo. Chaque anecdote est le prétexte d’une démonstration en conditions réelles d’utilisation. La flotte vélos enfants/adultes de la Vélostation de la Métropole Rouen Normandie sera mise à disposition pour la balade encadrée par Guidoline. Maison du temps libre 408 rue frété La Londe 76500 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T21:30:00+02:00

