Delphine Diebolt & Quetchekaschde Maison du temps Libre | Hundling Hundling Catégories d’Évènement: Hundling

Moselle Delphine Diebolt & Quetchekaschde Maison du temps Libre | Hundling Hundling, 3 février 2024, Hundling. Delphine Diebolt & Quetchekaschde Samedi 3 février 2024, 14h00 Maison du temps Libre | Hundling Les places étant limitées l’Inscription au stage de danse est obligatoire: Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:59:00+01:00 Stage danse de 14h à 18h30 entrée 20 € avec bal .Entrée bal 10€

L adresse du lieu sur le site Tradlor et celle de sur l affiche est valide (en Fonction du GPS) Maison du temps Libre | Hundling 2 Place du Général de Gaulle, 57990 Hundling Hundling 57990 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « denishilt57@gmail.com »}] Détails Catégories d’Évènement: Hundling, Moselle Autres Code postal 57990 Lieu Maison du temps Libre , Hundling Adresse 2 Place du Général de Gaulle, 57990 Hundling Ville Hundling Departement Moselle Age max 99 Lieu Ville Maison du temps Libre , Hundling Hundling Latitude 49.108082 Longitude 6.980943 latitude longitude 49.108082;6.980943

Maison du temps Libre , Hundling Hundling Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hundling/