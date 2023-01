Stage : Danses Gascogne et Béarn Maison du temps Libre | Hundling Hundling Catégories d’Évènement: HUNDLING

Stage + bal 20,00 € / Bal seul 10,00 €

Stage et bal folk Maison du temps Libre | Hundling 2 Place du Général de Gaulle, 57990 Hundling Hundling 57990 Moselle Grand Est Stage de danses avec Michaël de 14h à 18h30.

Au programme : Branles d’Ossau en couple

Congo de Sos

Rondeau de Lamontjoie

Courante de Lomagne Pour les stagiaires, repas en commun sous forme “auberge espagnole”, suivi d’un bal folk avec les Quatschekascde. Café, gateaux lors du bal.

