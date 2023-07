Free Folk Quartet & Trio JeanLo Maison du Temps Libre | Heillecourt Heillecourt Catégories d’Évènement: Heillecourt

Free Folk Quartet & Trio JeanLo
Maison du Temps Libre | Heillecourt
Heillecourt, 28 janvier 2024, Heillecourt.

Free Folk Quartet & Trio JeanLo
Dimanche 28 janvier 2024, 14h30
Maison du Temps Libre | Heillecourt

5,00 €

Au programme :

Valses, polkas, mazurkas, jigs, reels, rondes, scottishes, gavottes, maraichines, sirtakis…

Tout public : mélomanes, danseurs débutants et expérimentés…

A danser ou à écouter

Maison du Temps Libre | Heillecourt
11 Rue Gustave Lemaire, 54180 Heillecourt
Heillecourt 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est

2024-01-28T14:30:00+01:00 – 2024-01-28T18:30:00+01:00

