5 €

5 €

avec Duo-Trio JeanLo et Free Folk Quartet 
Maison du Temps Libre, Heillecourt (54)
11, Rue Gustave Lemaire
54180 Heillecourt, France

Dimanche 5 février 2023, 14h30-18h30

Le retour du « Bal à 5 Balles » 
2 groupes, 2 styles musicaux, 2 générations pour vous faire danser sur des musiques traditionnelles : France, Irlande, Grèce, Espagne, Italie, Israël, Scandinavie… 
Au programme : Valses, polkas, mazurkas, jigs, reels, rondes, scottishes, gavottes, maraichines et bien plus encore… 
Tout public : mélomanes, danseurs débutants et expérimentés…
A danser ou à écouter

