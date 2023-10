SPECTACLE DE MAGIE « SPECIMEN » Maison du Temps Libre Fercé-sur-Sarthe, 9 décembre 2023, Fercé-sur-Sarthe.

Fercé-sur-Sarthe,Sarthe

Pour Noël, le Club Animations et Loisirs vous invite à découvrir Spécimen, un spectacle de magie aux couleurs steampunk entre machine à voyager dans le temps, engrenages métalliques, fumée vaporeuse, création sonore et visuelle originale..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Maison du Temps Libre Rue des Avelines

Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire



For Christmas, Club Animations et Loisirs invites you to discover Spécimen, a steampunk magic show featuring a time machine, metal gears, vaporous smoke and original sound and visual creations.

Estas Navidades, el Club Animations et Loisirs le invita a descubrir Spécimen, un espectáculo de magia steampunk con una máquina del tiempo, engranajes metálicos, humo vaporoso y originales creaciones sonoras y visuales.

Zu Weihnachten lädt Sie der Club Animations et Loisirs ein, Spécimen zu entdecken, eine Zaubershow mit Steampunk-Farben zwischen Zeitmaschine, Metallzahnrädern, dampfendem Rauch, origineller Klang- und Bildkreation.

Mise à jour le 2023-10-17 par eSPRIT Pays de la Loire