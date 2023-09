Fête des vendanges Maison du temps libre Fargues, 13 octobre 2023, Fargues.

Fargues,Gironde

VENDREDI 13 – 18h30

Ouverture de la fête.

SAMEDI 14

13h30, stade municipal : concours de pétanque

14h, maison du temps libre : balade à vélo vintage de 4 kms, venez déguiser.

19h, bodega à la maison du temps libre.

19h, école : départ de la balade aux lampions.

22h : feu d’artifice.

DIMANCHE 15

Vide-grenier autour du stade.

Fête foraine tout le week-end au stade : pêche aux canards, structures gonflables, auto-tamponneuse, etc.

Buvette, food-truck, confiseries, etc..

Maison du temps libre

Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



FRIDAY 13th – 6.30pm

Opening of the festival.

SATURDAY 14TH

1:30 p.m., municipal stadium: pétanque competition

2pm, maison du temps libre: 4km vintage bike ride, come in disguise.

7pm, bodega at the Maison du Temps Libre.

7pm, school: departure of the lantern-lit walk.

10pm: fireworks display.

SUNDAY 15TH

Garage sale around the stadium.

Funfair all weekend at the stadium: duck fishing, inflatables, bumper cars, etc.

Refreshment bar, food-truck, sweets, etc.

VIERNES 13 – 18.30 h

Inauguración del festival.

SÁBADO 14

13.30 h, estadio municipal: concurso de petanca

14.00 h, Maison du Temps Libre: paseo en bicicleta de época de 4 km, venga disfrazado.

19:00 h, bodega de la Maison du Temps Libre.

19:00 h, escuela: inicio del paseo de las linternas.

22.00 h: espectáculo de fuegos artificiales.

DOMINGO 15

Venta de garaje en los alrededores del estadio.

Parque de atracciones todo el fin de semana en el estadio: pesca de patos, estructuras hinchables, coches de choque, etc.

Refrescos, food-truck, dulces, etc.

FREITAG, 13. – 18.30 Uhr

Eröffnung des Festes.

SAMSTAG, 14

13.30 Uhr, Städtisches Stadion: Boule-Wettbewerb

14 Uhr, Maison du temps libre: 4 km lange Vintage-Fahrradtour, kommen Sie verkleidet.

19 Uhr: Bodega im Maison du temps libre.

19 Uhr, Schule: Start der Lampionfahrt.

22 Uhr: Feuerwerk.

SONNTAG, 15

Flohmarkt rund um das Stadion.

Kirmes das ganze Wochenende über im Stadion: Entenangeln, Hüpfburgen, Autoscooter etc.

Getränkestand, Foodtruck, Süßigkeiten, etc.

