Seine-et-Marne Castelnau-Rivière-Basse . Repas organisé par l’association de chasse. Au menu

Garbure

Filet de truite sauce normande

Civet de sanglier

Gratin dauphinois

Salade

Fromage de brebis

Croustade

Café

Digestif

Vin compris Adultes : 16€

Moins de 12 ans : 8€ Réservation obligatoire. Il est impératif d’amener vos couverts complets. Maison du Temps Libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse

